التربية تُحدد اعمار قبول الطلبة في المدارس النهارية للعام الدراسي (2023-2024)

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، أعمار قبول الطلبة في المدارس النهارية للعام الدراسي (2023-2024).

وقالت الوزارة في بيان إن "أعمار قبول الطلبة في المراحل الدراسية الثانوية للمدارس النهارية للعام الدراسي (2023-2024) في حال عدم تركهم للدراسة أو رسوبهم لسنتين متتاليتين في الصف نفسه، حسب توجيه المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي إلى المديريات العامة للتربية في العراق عدا إقليم كردستان، كالآتي:

- يقبل الطالب في الصف الأول المتوسط إذا كان تولده 2008 بالنسبة للذكور و2006 للإناث.

- يقبل الطالب في الصف الثاني المتوسط من مواليد 2007 للذكور و 2005 للإناث.

- يقبل الطالب في الصف الثالث المتوسط إذا كان من مواليد 2006 للذكور ، و2004 للإناث

- قبول الذكور في الصف الرابع الإعدادي من مواليد 2003 وبالنسبة للإناث 2001.

- قبول الطالب في الصف الخامس الإعدادي من مواليد 2002، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 2000.

- قبول الطالب في الصف السادس الإعدادي من مواليد 2001 بالنسبة للذكور، أما الإناث فشرط أن لا تتجاوز مواليدها 1999.

وأضافت، أن "التعليمات نصت على جواز نقل الطلبة الراسبين سنتين متتاليتين في صفوفهم عدا من تم شمولهم بسنة عدم الرسوب إلى المدارس المسائية"، مشيرة إلى أن "الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم السن النظامية يتم نقلهم من المدارس النهارية إلى المدارس المسائية".