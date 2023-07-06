النزاهة: استقدام مدير عام في مكتب رئيس الوزراء سابقاً

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ في مكتب رئيس الوزراء سابقاً، عن تهمة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة التدقيق والرقابة الداخليَّة في مكتب رئيس الوزراء سابقاً؛ لقيامه بالاستمرار بصرف مكأفات وتوقيع صكوك بالرغم من احالته للتقاعد خلال مُدَّة رئاسته اللجنة المُشرفة على الاتحاد العام للتعاون.

وأضافت الدائرة إنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.