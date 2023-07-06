رئيس هيئة النزاهة: نعتمد المهنية في فتح ملفات الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حـيدر حنـون، اليوم الخميس، أن الهيئة تعتمد وتنتهج المهنية في فتح ملفات الفساد.

وذكر بيان للهيئة، أن "القاضي حيدر حنون استقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة أحمد الأسدي في مقر الهيئة، وأكد أن "الهيئة تركِّزُ على الجانب الردعيِّ الزجري في الوقت الحاضر؛ للتقليل من الفساد وردع كلِّ من تُسوَّل له نفسه العبث في أموال الشعـب"، مشيرا إلى، أنَّ "المُشـرّع العراقيَّ لم يغـفل دور الجـانب التثـقيفيّ الـتـوعويّ في الحدّ من الفساد ونشر قيم النزاهة".

واوضح حنون، أنَّ "قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، حدَّد أكثر من دائرة في تشـكـيلات الهـيئــة للعمل على الجانب التـوعويِّ التثقـيفي؛ لترسيخ ونشر قيم النزاهة في أكثر من قطاعٍ وفئةٍ من فئات المُجتمع".

وشدَّد، على "صيانة أموال الفقراء والمعوزين من براثن الفاسـديـن والعابــثين"، داعياً إلى "ضـرورة حمايـة صندوق الـرعـاية الاجتــماعيَّـة من الفاسدين ونيل الفقراء لمستحقاتهم".

ونبَّه القاضي حيدر حنون بحسب البيان، إلى أنَّ "الهيئة تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة، وتحرص كلَّ الحرص على انتهاج الحياديَّة والموضوعيَّة في فتح ملفات الفساد"، مُؤكّداً، أنَّ "مُحقّقي الهيئة يلاحقون الفساد والمفسدين لصفة الفساد لا غير، ويعملون على ملفات الفساد في أيَّ محافظةٍ أو وقتٍ، ولا تتحكَّم في عملهم الانتقائية أو الميول ولا التوجُّهات".

من جانبه، أشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة أحمد الأسدي، "بعمل هيئة النزاهة الاتحادية وجهودها في تنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد"، مُنوِّهاً "بالعمليَّات التي نفَّذتها فرق الهيئة في الأشهر القليلة الماضية التي وصفها بالكبيرة والتي تبعث على الأمل".

وبين الاسدي، أنَّ "المسؤوليَّة الشرعيَّة والوطنيَّة تُحتِّمُ على الجميع الوقوف صفاً واحداً ضدَّ مافيات الفساد؛ لمحاصرتها وتضييق الخناق عليها وتقديمها للعدالة"، مُشيراً إلى، أنَّ "أبواب وزارته مفتوحة أمام الهيئة ومحققيها؛ لملاحقة الفاسدين وردعهم عن العبث بالمال العام أو مساومـة وابتزاز المواطـنين؛ من أجل نيل مُستحقَّاتهم"، داعياً إلى تضافر الجهود؛ للوصول إلى الحكم الرشيد وسيادة أخلاقيات النزاهة في عمل المُؤسَّسات".