الداخلية تصدر تنويهاً للمتقدمين بصفة "عقد": اليوم سُيغلق التقديم

وجهت مديرية التطوع، بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنويهاً يخص موعد اغلاق استمارة التقديم بصفة عقد في الوزارة.

وذكرت المديرية في بيان أنها "تود ان تبين للمواطنين الراغبين بالتقديم على وزارة الداخلية بصفة (رجل امن – عقد) الذين لم يقدموا للان من الذكور والاناث المشمولين بالضوابط والشروط التي تم نشرها مسبقا بان التقديم سيغلق اليوم ليلا الساعة (2400) اي الساعة 12 ليلا من نهاية هذا اليوم المصادف 6-7-2023".

وطالبت المواطنين الراغبين بالتقديم "استغلال الوقت المتبقي والتأكد من صحة المعلومات المدخلة في الحقول المطلوبة بالاستمارة الالكترونية قبل الارسال".