وزير إيراني يكشف: العراق وعد بالإفراج عن الأموال المحتجزة

قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني "سيد احسان خاندوزي"، إن مسؤولين عراقيين تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البنك المركزي العراقي.

وقامت الحكومة الإيرانية بعدد من الإجراءات والاتصالات من أجل الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة داخل العراق.

وأضاف "خاندوزي"، في تصريح نقلته وكالة "ارنا"، استنادا لوعود الجانب العراقي، سيتم الإفراج عن الأموال، بعد الحصول على التصريح اللازم في اقصر وقت ممكن، ومن ثم سيقوم البنك المركزي الإيراني بإصدار الحوالات اللازمة لصرف هذه الاموال لتأمين السلع الاساسية.