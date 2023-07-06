الشيخ جلال الدين الصغير يدعو لمتابعة هذا التقرير المهم حول ما طورته حضارة الالحاد والفجور

ادعو الاخوة الافاضل والاخوات الفاضلات لمتابعة دقيقة مع محتوى هذا الفيلم لما يثيره من أمر خطير للغاية أخذ يتسلل في بيئتنا منذ سنوات بستار يوحي بالبراءة ولكنه يخفي في محتواه الذي طوّرته حضارة الإلحاد والفجور ليسفر عن وجه لا يمكن وصفه بالقبيح جدا لان الوصف سيكون متواضعا جداً.

لقد أجاد الأخ المؤلف لهذا المحتوى في دقته العلمية ومثابرته في كشف دقائق القضايا، ولم تخدعه المظاهر البراقة بل راح يسبر أغوارها ليتبدى فيها الوحش الذي أخفاه الغرب ليفتك بالأمم والشعوب بملمس من حرير.

مع شكري للأخ الكريم حيدر جواد على ذلك ودعائي له بمزيد التوفيق، أشدد على متابعة المحتوى إلى الأخير.

حقيقة لم اتشرف بمعرفة الأخ ولكني ادعوه بإلحاح إلى التواصل الرامي لخدمة مشروع معرفة العدو وآليات عداوته نصرة لديننا ومعتقدنا وأمتنا