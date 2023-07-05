رئيس مجلس القضاء يهنئ بعثة الحج بحصولها على المركز الاول

هنئ رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، اليوم الأربعاء، بعثة الحج العراقية بحصولها على المركز الأول بين بعثات الحج الإسلامية.

وقال اعلام مجلس القضاء في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى هنئ بعثة الحج العراقية بحصولها على المركز الأول بين بعثات الحج الإسلامية".

وأضاف ان "زيدان تمنى للشيخ سامي المسعودي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة والكادر الاداري من الموظفين العاملين في الهيئة المزيد من النجاح في خدمة حجاج بيت الله، ويتمنى لهم وصولا آمنا إلى أرض الوطن، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا".