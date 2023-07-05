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"جمرة القيظ" في العراق.. المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثراً بها وهذا موعد انتهائها


توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تجاوز درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية الـ 52 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، نتيجة تعمُّق المنخفض الموسمي الحراري في شبة الجزيرة العربية وحدوث ظاهرة "جمرة القيظ"، مؤملة انتهاءها يوم السبت المقبل.

مدير إعلام الهيئة عامر الجابري أفاد بأن العراق ودول الخليج العربي تشهد خلال الأيام المقبلة، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بتعمُّق المنخفض الحراري الموسمي القادم إلى شبة الجزيرة العربية والذي تتراوح درجاته ما بين 45 ـ 50 درجة مئوية، متوقعة تجاوز درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية مثل البصرة وميسان وذي قار الـ 52 مئوية، وبالتالي ستكون الأكثر تأثراً بظاهرة (جمرة القيظ) كما حدث في العام الماضي حين تجاوزت درجة الحرارة في منطقة علي الغربي الـ 53 درجة مئوية.

وأشار إلى أن من المتوقع وصول درجة الحرارة في محافظات الوسط والعاصمة بغداد إلى 50 درجة مئوية، منبها إلى أن ظاهرة (جمرة القيظ) ليست بالجديدة على البلاد، وتحدث دائماً خلال شهر تموز تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، على أن من الممكن امتدادها لشهري آب وأيلول لكن بشكل متفاوت.

ونوه الجابري في ختام حديثه بأن الظاهرة المذكورة من المؤمل انتهاؤها في يوم السبت المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية في جميع المحافظات، وفقا للصحيفة الرسمية.

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