الإطاحة بمسؤول محلي بتهمة الابتزاز والرشى في ديالى

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة ديالى، الثلاثاء، من الإطاحة بأحد المسؤولين في المحافظة مُتلبِّساً بالجرم المشهود، حال تسلمه مبالغ ماليَّة لقاء إنجاز أعمال وظيفته.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذت بموجب مذكرة قضائيَّة، وفق بيان أنه "وردت شكاوى من المواطنين لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تفيد بامتناع مدير مديرية تنفيذ بعقوبة الحالي عن أداء واجباته الوظيفيَّة، لابتزاز المراجعين؛ من أجل دفع الرشى".

وتابعت الدائرة، أن "مكتب تحقيق الهيئة بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن المعلومات، وبعد تأكده من صحتها هرع إلى نصب كمين محكم للمتهم، حيث تمَّت الإطاحة به متلبساً بتسلم مبالغ ماليَّة؛ لقاء تسليم الأضابير التنفيذيَّة الخاصة بأحد المشتكين".

ونوَّهت إلى أن "الفريق نظم محضر ضبط أصولياً، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".