الاعرجي يبحث مع وكيل وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزيز العلاقات الثنائية وامن الحدود

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور علي باقري كني، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، محمد بحر العلوم، ومسؤولين من الجانبين العراقي والإيراني.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان للمستشارية، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين.

كما جرى بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما أمن الحدود والتزام الطرفين بالاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن، والتأكيد على تنفيذ بنود المحضر الأمني الموقّع بين البلدين.

وأكد الاعرجي، ان حكومة السوداني حريصة على تمتين العلاقات مع الجارة إيران، في المجالات كافة.