استخبارات الحشد تطيح بأحد تجار الأسلحة في نينوى

اطاحت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي بأحد تجار الأسلحة في محافظة نينوى.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :" ان مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات اعتقلت أحد تجار الأسلحة في مدينة الموصل، بجهد استخباري ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية ، و ضبطت بحوزته 15 مسدسا واطلاقات نارية ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ".

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي للإبلاغ عن جميع العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الخط الساخن 481 علما أن هوية المتصل ستبقى طي الكتمان.