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مجلس الوزراء يُوجه الخارجية بمتابعة مضمون رسالة مكتب المرجعية العليا الموجهة لأمين عام الأمم المتحدة


أدان مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جريمة حرق القرآن الكريم في مملكة السويد، فيما وجه وزارة الخارجية بمتابعة مضمون رسالة مكتب المرجعية العليا الموجهة لأمين عام الأمم المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن" مجلس الوزراء أدان جريمة حرق القرآن الكريم في مملكة السويد، إذ تشكل هذه الجريمة النكراء اعتداءً سافراً على معتقدات المسلمين وانتهاكاً لحرماتهم".

وشدد المجلس بحسب البيان، على أن" مفاهيم الحرية، والحقوق الشخصية، وحرية التعبير، يجب أن تحترم المقدسات من دون تجاوز أو إساءة".

وأكد على" مضمون رسالة مكتب المرجعية العليا في النجف الأشرف الموجهة إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يوجه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الموضوع مع الأمم المتحدة؛ بهدف الوصول إلى التزامات دولية تمنع حصول مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً".

وحث المجلس" وزارة الخارجية على التواصل مع دول منظمة التعاون الإسلامي والتأكيد على طلب العراق باستضافة مؤتمر طارئ على مستوى القادة أو الوزراء". ‏

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