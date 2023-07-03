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الانبار .. تغريدة ضد الحلبوسي تقود مهندسا الى السجن


أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال مهندس انتقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة /، إن "قوة أمنية في الرمادي اعتقلت المهندس عبدالله الدليمي اثر انتقاده أداء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونوابه في الانبار عبر تغريدة في موقع تويتر، قبل أن تفرج عنه بعد ساعات".

وأضاف، أن "الانتقاد تزامن مع تنظيم مؤتمر تضامن مع لجنة ابو علي البصري في ملاحقة المتورطين بعمليات فساد والاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة في عمليات تزوير وابتزاز مالي ".

يشار الى ان حزب تقدم الحاكم في الانبار يتعمد على سياسية تكميم الافواه والاعتقال لكل من يحاول انتقاد ادارة شؤون المحافظة وايداعه السجن وفق مذكرة 4 / ارهاب، بحسب شخصيات سياسية انبارية

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الانبار .. تغريدة ضد الحلبوسي تقود مهندسا الى السجن
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