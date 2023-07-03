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تعليق جديد من التربية بشأن نتائج الثالث المتوسط


 

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، وصول عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2022 ــ 2023 لمراحلها الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ "عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لمرحلة الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي الحالي وصلت لمراحلها الأخيرة، وفيما أكد عدم إعلان أي نسبة للتصحيح لغاية الآن، شدد على أنَّ ما أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي من نسب تصحيح غير تابع لوزارة التربية".

واضاف السيد أنَّ "الوزارة تتابع وبجهود مكثفة وعلى مدار اليوم عملية التصحيح والتدقيق وستعلن مباشرة بعد إكمالها من قبل اللجان المختصة داخل مراكز فحص الدراسة المتوسطة"، لافتاً إلى "عدم تحديد أي موعد لإعلان النتائج لغاية الآن، ومن المؤمل أن يحدد ذلك قريباً بعد إكمال عملية التصحيح بشكل نهائي من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية".

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تعليق جديد من التربية بشأن نتائج الثالث المتوسط
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