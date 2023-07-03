النزاهة تضبط متهما ادعى إمكانية التوسط لإغلاق قضية اختلاس كميات من الحنطة الاسترالية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، ضبط متهم ادعى إمكانية التوسط لإغلاق قضية اختلاس كميات من الحنطة الاسترالية.

وذكرت الهيئة في بيان انها تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد موظفي وزارة الاتصالات؛ أوهم صلته بأحد الأجهزة الرقابية وإمكانيته التوسط التوسط لإغلاق تحقيق مقابل تسلمه الرشوة".

واوضحت دائرة تحقيقات الهيئة، بحسب البيان، أن "العملية نُفِّذَتْ بناءً على مذكرة قضائيَّة، وورود شكوى من مدير أحد السايلوات إلى مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تفيد بتسلم أحد موظفي وزارة الاتصالات جهازي (iPhone 14 Pro)؛ لقاء الوعد بالتوسط لإغلاق التحقيق الخاص بمحاولة اختلاس كميَّات من الحنطة الأستراليَّة مدعياً أن لديه صلة بالأجهزة الرقابيَّة".

وتابعت الدائرة، أن "المديريَّة قامت بتأليف فريق لإجراء عمليَّات التحري والتقصي عن المعلومات الواردة في الشكوى، وبعد العرض على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر الأخير أمر قبض وتفتيش بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

واشارت الى أن "فريق المديريَّة، وبعد تتبع أثر المتهم من أجل التوصل إليه، حصل على معلومات خاصة بوجوده في احد "النوادي الترفيهية" في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تم الإيقاع به وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه"