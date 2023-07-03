عصائب اهل الحق في البصرة تطالب الحكومة بمنع استيراد المنتجات السويدية احتجاجا على حرق المصحف الشريف

طالبت حركة عصائب اهل الحق في البصرة الحكومة المركزية الاسراع في اصدار قرار يمنع استيراد المنتجات السويديةاحتجاجا على حرق المصحف الشريف.

واكد القيادي في الحركة ابو حسن الدراجي في بيان ،على الدولة ان تسرع فوراً في اصدار قرار يمنع استيراد المنتجات السويدية رداً على حرق المصحف الشريف في السويد. مشددا على منع الاستيراد من اية دولة تستفز مشاعر المسلمين .

وقال في حال لم تستجب الحكومة فسيكون لنا موقف ورد في الفترة المقبلة