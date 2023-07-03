العامري: موازنة الأعوام الثلاثة جيدة وأملنا كبير بان تتضافر الجهود لإعمار ديالى

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان موازنة الأعوام الثلاثة جيدة.
وقال في تصريحات صحفية : أملنا كبير بان تتضافر الجهود لإعمار ديالى وتقديم افضل الخدمات لأهاليها:.
واضاف: بجهود القوات الأمنية والحشد الشعبي وتعاونكم، ستكون ديالى آمنةً مزدهرة وتابع: لا شكر على واجب تجاه ما قدمته إلى أهلي وبلدي وبكم سيكون العراق عزيزا.
واكد العامري "كما وقفنا ضد الإرهاب لابد أن نكون يدا واحدة لمحاربة آفه المخدرات التي تستهدف شبابنا"
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