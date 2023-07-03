السوداني يوجه بعقد جلستين لمجلس الوزراء

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعقد جلستين لمجلس الوزراء .

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: ان الجلسة الأولى الاعتيادية ستعقد خلال الأسبوع الحالي يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 تموز، فيما ستُعقد الجلسة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 6 تموز، وذلك تعويضاً عن جلسة الأسبوع الماضي التي لم تُعقد بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وحرصاً على استمرار العمل الحكومي في متابعة أعمال مجلس الوزراء بلا تأخير أو تأجيل"