السوداني يوجه بعقد جلستين لمجلس الوزراء

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعقد جلستين لمجلس الوزراء .
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: ان الجلسة الأولى الاعتيادية ستعقد خلال الأسبوع الحالي يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 تموز، فيما ستُعقد الجلسة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 6 تموز، وذلك تعويضاً عن جلسة الأسبوع الماضي التي لم تُعقد بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وحرصاً على استمرار العمل الحكومي في متابعة أعمال مجلس الوزراء بلا تأخير أو تأجيل"
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