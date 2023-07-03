استخبارات الحشد الشعبي في الانبار تلقي القبض على ابرز تاجر للمخدرات بمحافظة الانبار وبحوزته الاف حبوب الكبتاغون .

اعتقلت قوة من اللواء 55 بالحشد الشعبي،اليوم الاحد، تاجر مخدرات بحوزته عشرة الاف حبة مخدرة في الانبار.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، أن"القوة نصبت كمينا بناء على معلومات استخباراتية دقيقة في منطقة البو نمر غرب محافظة الانبار".

واضافت، ان "الكمين أسفر عن اعتقال التاجر وكان بحوزته 10 الاف حبة مخدرة كان يروم توزيعها على المدمنين".

واشارت الى "تسليم المعتقل الى قسم المخدرات في الانبار لغرض عرضه على القضاء ومحاسبته وفق القانون".