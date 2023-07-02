استقدام 13 ضابطاً لمخالفتهم جراء مخالفات في ميسان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، استقدام 13 ضابطاً في شرطة ميسان جراء مخالفات.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق باين، أن "محكمة تحقيق ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام (13) ضابطاً في قيادة شرطة ميسان برتبة "عميد ومقدم"، جراء المخالفات المقترفة في قيادة شرطة المحافظة".

وأضاف البيان أن "الأمر جاء على إثر المخالفات التي أشرها ديوان الرقابة الاتحادي في تقريره للعام 2021، الخاص بقيادة شرطة المحافظة".

وتابع البيان أن "محكمة تحقيق ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (330) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".