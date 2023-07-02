الإطار التنسيقي يؤكد دعم الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة

اكد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، دعمه للحكومة في تنفيذ قانون الموازنة، فيما شدد على وجوب التعامل مركزيا في جميع القرارات والعلاقات الدولية مع العراق.

وفيما يلي نص البيان الذي صدر من الاجتماع الذي عقده اليوم :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

‏عقد الإطار التنسيقي اليوم الأحد ٢-٧-٢٠٢٣ اجتماعه الدوري الاعتيادي في مكتب الشيخ د. همام حمودي لمناقشة جملة من الموضوعات في مقدمتها الاعتداء المؤلم على نسخة من كتاب الله العزيز من قبل احد المتطرفين.

‏وافتتح الاجتماع بحديث السيد رئيس الوزراء حول اخر التطورات السياسية والخدمية في البلاد.

‏وتناول الاجتماع النقاط التالية:

١- يؤكد الاطار التنسيقي على رفضه وشجبه للاعتداء الاثم على نسخة من كتاب الله العزيز.

٢- يثمن الاطار التنسيقي جهود الحكومة و وزارة الكهرباء وكوادرها المخلصة ، التي بذلوها في تحسين واقع الكهرباء في عموم البلاد.

٣- يدعم الاطار التنسيقي الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وتسريع ذلك بما يخدم المواطنين.

٤- يدعو الاطار التنسيقي جميع المؤسسات الثقافية والاجتماعية الى اشاعة القيم الاسلامية والمجتمعية الصحيحة الاصيلة.

٥- التأكيد على استقلالية العراق وحريته في التصرف بامواله كيفما تقتضي المصلحة العراقية.

٦- التشديد على وجوب التعامل مركزيا في جميع القرارات والعلاقات الدولية مع العراق.

الامانة العامة للاطار التنسيقي

٢ - ٧- ٢٠٢٣

بغداد