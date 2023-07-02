باشراف مباشر من رئيس هيئة النزاهة اعتقال مدير مكتب الهيئة في الانبار بعد ترويجه كتب مزورة

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار إثر اعترافات مدير تقاعد الأنبار السابق، مبينة ان ذلك تم بإشراف مباشر من رئيس الهيئة حيدر حنون.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ان "ملاكاتها نفذت أمر القبض بحق مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار؛ بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول الذي كان يشغل مدير تقاعد المحافظة"، مبينة ان "اعترافات أدلى بها مدير تقاعد الأنبار السابق، بعد تنفيذ أمر قبض صادر بحقه، قد قادت إلى اتهام مدير مكتب الهيئة بالتوطؤ معه؛ من أجل التغاضي عن مجموعة من التهم المنسوبة إلى المتهم الأول خلال مدة عمله".

وأضافت الدائرة ان "التحقيقات الأوليَّـة أثبتت تواطؤ مدير مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار مع مدير تقاعد المحافظة السابق؛ من أجل ترويج معاملات التقاعد الوهميَّـة والمزورة، والاستحواذ على مبالغها بغض النظر عن الخروقات المقترفة، والتستر على جرائمه مقابل رشى "مبالغ ماليَّـة" كان يسلمها إليه في بيته"،

مشيرة الى ان "العمليَّـة، التي أشرف على تنفيذها بشكل مباشر رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة حيدر حنون ونفذت؛ استناداً إلى احكام القرار (160 لسنة 1983) أسفرت عن الإطاحة بمدير المكتب، وسيق إلى قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره".