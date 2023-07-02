العراق وسوريا يبحثان العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق اصطام جدعان الدندح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "شهد اللقاء تأكيد أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية".