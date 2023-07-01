التربية: امتحانات الدراسة الإعدادية تستأنف يوم الثلاثاء المقبل

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن امتحانات الدراسة الإعدادية تستأنف يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري تابع عمل اللجان الفرعية للإمتحانات واستعداداتها لانطلاق الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك والتي ستستأنف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٤ في تمام الساعة السابعة صباحاً".

وأكد الجبوري، بحسب البيان، "أهمية التأهب واتخاذ ما يلزم من اجل حفظ الأسئلة وتوفير المستلزمات اللوجستية داخل المراكز الإمتحانية،ضماناً لراحة الطلبة وانسيابية الأداء مشيراً الى ان العملية الامتحانية سارت في ايامها الاولى بيسر وسهولة كما مخطط لها متمنياً للممتحنين الموفقية والنجاح في مسيرتهم الدراسية".