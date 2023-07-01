النائب عزيز المياحي يدعو لتوقيع وثيقة اممية تجرم الدول التي تسمح بالتجاوز واهانة المقدسات الدينية

طالب النائب عن قوى الاطار التنسيقي عزيز المياحي ، بموقف دولي حازم ازاء اهانة المقدسات الدينية من خلال توقيع وثيقة عهد من جميع الدول تجرم وتحرم هكذا عمل وتعاقب اي دولة مهما كانت في حال سمحت او تهاونت مع هكذا تصرفات .

وقال المياحي ، في بيان صحفي اليوم السبت ، ان" استمرار استهداف المقدسات الاسلامية واحراق المصحف الشريف ليست الاولى ولن تكون الاخيرة ، طالما كانت المواقف الاسلامية لا تتعدى الاستنكار والتنديد ورسائل الاحتجاج ،ما يجعلنا ملزمين بتوحيد الموقف الاسلامي عمليا وليس فقط نظريا بتفعيل العقوبات الاقتصادية والمقاطعة التجارية لجميع الدول الداعمة لهكذا سياسات تثير النعرات الطائفية وتدعم الفكر الارهابي ".

واضاف ، ان " الدبلوماسية والعلاقات الدولية وحتى المجتمعية في كل شئ ، الا الدين فانه خط احمر يتجاوز جميع المسميات ولا يمكن التهاون او المجاملة في مثل هكذا امور مصيرية تمثل اساس وجودنا في هذا الكون