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وزيرة الهجرة: ننسق مع الحكومة السويدية لاسترداد حارق القرآن الكريم


قالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو،اليوم السبت، سيكون هناك تنسيق مع الحكومة السويدية لاسترداد حارق القرآن الكريم وضمان عدم تكرار هذه الحادثة.

واوضح بيان للوزارة : إن" جابرو، شاركت في وقفة استنكارية منددة بتكرار حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم في دولة السويد، وذلك في كنيسة سيدة النجاة وسط العاصمة بغداد، بحضور رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك سيادة مار افرام يوسف عبا، وجمع غفير من أبناء الطائفة المسيحية، وشيوخ ووجهاء من جميع مكونات البلد".

وأكدت جابرو بحسب البيان أن "تكرار حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم تقف خلفها جهات لا تريد الخير والسلام للإنسانية، فجميع الأديان والكتب السماوية لها كل الاحترام والتقدير ولا يجوز التجاوز عليها من قبل أي شخص كان"، مطالبةً دولة السويد بمحاسبة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل المشين بأشد العقوبات وعدم السماح بتكرار هذه الإساءة".

وأشادت بجهود مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان لإصداره مذكرة قبض ضد هذا الشخص ومطالبته لدولة السويد بتسليمه للعراق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن" وزارة الهجرة والمهجرين سيكون لها موقف من خلال التنسيق مع الحكومة السويدية لاسترداد الشخص المطلوب وضمان عدم تكرار هذه الحادثة"

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وزيرة الهجرة: ننسق مع الحكومة السويدية لاسترداد حارق القرآن الكريم
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