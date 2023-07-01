رئيس كتلة تيار الفراتين تدعو الى مقاطعة السويد اقتصادياً على اثر حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم

دعت رئيس كتلة تيار الفراتين النائبة عن محافظة ميسان "رقية النوري" ، الحكومة الى مقاطعة السويد اقتصادياً على اثر قيام الحكومة السويدية بالسماح لاحد الاشخاص بحرق نسخة من القرآن الكريم".

وقالت النوري في تصريح صحفي :" ان موقف الحكومة ضد حرق القرآن الكريم موقف مهني وسياسي ، مضيفة ان من اهم الاجراءات هي استدعاء السفير السويدي وتوجيه رسالة شديدة اللهجة ومقاطعة السويد اقتصادياً".

وبينت ان الحكومة لم تكتف ببيانات الاستنكار انما طالب السوداني الدول الصديقة بالضغط على من يسيء للاسلام ومعتقداتهم كما طالب بان يكون هنالك موقف حازم لمنع تكرار الاساءة للاسلام والقرآن، وايضا وزارة الخارجية العراقية دعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الاعمال المرفوضة ونبذ كافة اشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها".

وتابعت :" نحن نعتقد ان من اهم الاجراءات برأينا هي ان تتحرك الحكومة والبرلمان دبلوماسياً واستدعاء السفير وتوجيه رسالة شديدة اللهجة وايضا مقاطعة السويد اقتصادياً وعدم التعامل معها في هذا الجانب"