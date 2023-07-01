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النزاهة تواصل حملتها الوطنية للابلاغ عن تضخم الأموال وتحدد شهراً كاملاً لقطاع وزارة النفط


جددت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المواطنين للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، معلنة مواصلة حملتها للابلاغ عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وافادت الهيئة، في معرض حديثها عن الحملة، بأنها حددت المدة من الأول من تموز الجاري  إلى الأول من شهر آب المقبل؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة النفط، حاثة المواطنين الكرام للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع  أو أزواجهم  أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم  مع مواردهم الاعتياديَّة.

ولفتت إلى أن مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعات، كانت بفضل تعاون المواطنين الذين زودوا الهيئة بمعلومات مهمة جار التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أمر قضائي، منوهة بأن استمرار التعاون بين الهيئة والمواطنين في ملف تضخم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامة.

ونبهت إلى أن حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة.

وأشارت إلى أنها خصصت نوافذ عدة لتلقي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة(من أين لك هذا)في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً ​عن البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq).

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