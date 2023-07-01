بعد العراق.. إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي للرد على حرق المصحف الشريف

اقترح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لدراسة الرد على الإساءة إلى المصحف الشريف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الإيراني مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، لمناقشة موضوع الإساءة الأخيرة للمصحف الشريف في السويد.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن أسفه الشديد إزاء التصرف المستهجن والاستفزازي الأخير في السويد، كما أدانه واستنكره بشدة.

واقترح أمير عبد اللهيان عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي في أول فرصة ممكنة، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في باكو، من أجل دراسة الرد على هذا العمل المشين.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن لإيران دورا ومكانة مهمة في منظمة التعاون الإسلامي.

وشكر حسين إبراهيم طه، وزير الخارجية الايراني على اهتمامه بمسألة إدانة ما وقع في السويد، حيث قال إن اجتماعا عاجلا وطارئا مدرج على جدول الأعمال في جدة، للتعامل مع هذا الموضوع على مستوى السفراء والممثلين الدائمين.

وبخصوص اقتراح إيران عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في باكو الأسبوع المقبل، قال إنه سيطرح هذا الموضوع على الدول الأعضاء.