السيد عادل عبد المهدي يدين حرق المصحف: نساند رسالة المرجعية الى الأمم المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، عن مساندة المرجعية الدينية العليا برسالتها الموجهة إلى الأمم المتحدة بشأن جريمة حرق القرآن الكريم في السويد.

وقال عبد المهدي في بيان إننا "ندين ونستنكر بأشد العبارات الفعل المشين والإساءة الكبيرة التي قام بها متطرف في السويد بحرق القرآن الكريم بسلوك همجي لا يحمل اي معنى من معاني الإنسانية".

وتابع قوله: "وبقدر ما نسجل استنكارنا لهذا العمل المدان الذي لا تقرّه حتى قوانين وسلوكيات حرية التعبير، بل يؤجج الكراهية والأحقاد بين الشعوب، فإننا ندعو في الوقت نفسه جميع الحكومات والأنظمة الى حماية قيم التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والقوميات وتطبيق جميع القوانين التي تمنع المساس بالمقدسات".

وشدد عبد المهدي: "ندعو السلطة التنفيذية العراقية الى اتخاذ ما يلزم وبكل امكاناتها الدبلوماسية لإيقاف مثل هذه الإساءات المتكررة لثوابت الدين الإسلامي".

واكمل: "كما نعلن موقفنا الداعم لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وكل مضامين رسالتها التي وجهاتها إلى الأمم المتحدة والتي تدعو فيها باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار الاساءة للقرآن الكريم ودفع الدول الى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها والى تثبيت قيم التعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان، والمناهج الفكرية".