السفير الروسي يثمن دور العراق المحوري وجهوده في تقريب وجهات النظر

ثمن السفير الروسي، إلبروس كوتراشيف، اليوم السبت، بدور العراق المحوري وجهوده في تقريب وجهات النظر.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ان "السوداني استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى العراق إلبروس كوتراشيف، وجرى، خلال اللقاء، التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى سيادته لزيارة روسيا الاتحادية".

وشهد اللقاء، بحسب البيان "الإشارة إلى دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص العراق ودعمه كل التسويات السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإنهاء تداعياتها بجميع إشكالها".