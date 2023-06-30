رئيس هيئة الحشد الشعبي يدين حرق القرآن الكريم

أدان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، حرق القرآن الكريم .

وقال الفياض في بيان، "نستنكر بشدة الفعل الارهابي المشين الذي اقدم عليه احد المستهترين بحرق نسخة من القران الكريم بغطاء قانوني للاسف الشديد من قبل السلطات السويدية في حادث ليس الاول من نوعه الذي يتعمد استفزاز مشاعر المسلمين وحتى غير المسلمين من المؤمنين بالاديان السماوية واحترامها وتقديسها ".

وأضاف،أن "جميع الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية فرضت احترام الاديان والعقائد والتي تعتبر اساسا في تطور الشعوب ورقيها وعماد استقرارها وتثبيت ركائز التعايش السلمي ونبذ التطرف والكراهية، لذا فان ما اقدم عليه هذه المعتوه سيكون سببا في اثارة مشاعر الكراهية في وقت تحتاج منطقتنا والعالم الى ما يسهم في الابتعاد عن مسببات العنف والتطرف التي قدمنا في العراق انهارا من الدماء والتضحيات لمكافحتها واسهمنا بدرء خطرها عن كل دول العالم ".

وتابع: "أملنا كبير بعقلاء العالم ان يقفوا وقفة مسؤولة تجاه هذا الارهاب الذي يمارس تحت غطاء وعناوين باتت زائفة ومفضوحة لمن يرفعها ويتشدق بها، كما نوصي بمزيد من ضبط النفس وعدم الانجرار الى ما يبغيه هؤلاء عبر افعالهم النكراء هذه"