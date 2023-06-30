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العامري يدعو العشائر الى وأد اسباب العداوة وإشاعة السلام


إلتقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري عشائر حچّام في مضيف الشيخ العام "عبد العالي ريسان آل گاصد" في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار .

ودعا العامري العشائر الكريمة الى عدم الاقتتال الداخلي، وحقن الدماء وتوفير كامل الامكانات والطاقات، لان المعركة مع العدو لم تنته بعد".

وشدّد ا على ضرورة توجيه هذا القتال ضد العدو، وليس بين أبناء الوطن الواحد ، والعمل على رص الصفوف والتعايش السلمي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا"./

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