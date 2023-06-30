اللواء رسول يوضح بشأن الـ 10 الاف درجة وظيفية بوزارة الدفاع والمفسوخة عقودهم

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول توضيحاً بشأن الـ 10 الاف درجة وظيفية بوزارة الدفاع والمفسوخة عقودهم.

وقال اللواء رسول في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام محمد شياع السوداني يهتم بشكل كبير بملف المفسوخة عقودهم لأنهم سيكونون قوة إضافية للمؤسسة العسكرية"، مبيناً أن "اجراءات استقبال المفسوخة عقودهم ستكون موحدة بجميع المحافظات".

وأضاف: "نحتاج الى دماء جديدة للمؤسسة العسكرية، وسيتم إحالة الجرحى من المفسوخة عقودهم للتقاعد".

ولفت الى أن "وزارة الدفاع لديها 10 الاف درجة وظيفية ضمن الموازنة، ولم يفتح اي تطوع في صفوف الجيش منذ 2019". وتابع: "نحتاج الى ضباط برتب صغيرة، لان ضباط الصف هم العمود الفقري للمؤسسة العسكرية".

وبين: "ننتظر تعليمات صرف الموازنة لتوزيع ال10 الاف درجة وظيفية خاصة بالدفاع، اما وزارة الداخلية فقد استلمت الملف الامني لمدينة الرمادي"، مبينا أن "استلام الملف الامني اقترب من 50 بالمئة".

واكد أن "المجتمع العراقي مرحب بقانون خدمة العلم، والدول تخصص 15 بالمئة من موازنتها للجيش، اما الدفاع الجوي يحتل الاولوية في الاهتمامات العسكرية وهناك استراتيجية لتطوير الدفاع الجوي، والعراق يمتلك اسطول جوي عسكري جيد".