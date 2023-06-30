بعثة الحج العراقية تعلن إتمام جميع الحجاج لمناسكهم ونجاح خطتها الخاصة بالموسم

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة، إكمال جميع الحجاج مناسك حجهم بعد رمي الجمرات لثالث أيام العيد والنفور من منى، فيما أكدت نجاح خطتها الخاصة بالموسم.

وذكرت البعثة في بيان أن "الحجاج العراقيين أنهوا الأعمال الخاصة بمناسك الحج بعد أن أتموا الوقوف بالمشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة والمبيت بمنى و رمي الجمرات دون تسجيل حوادث عرضية".

وأشارت إلى أن "البعثة نجحت بتطبيق خطتها الخاصة بموسم الحج بعد أن استنفرت جميع ملاكاتها لرعاية وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وضمان أدائهم لمناسكهم بسهولة ويسر، حيث استوعبت مخيمات منى وعرفة جميع الحجاج ضمن الحدود الشرعية وتوفير مستلزمات الراحة لهم ومن بينها الوجبات الغذائية الكاملة".

وأضافت، أن "البعثة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفويج الرد الثاني من الحجاج القادمين لمكة عبر مطار جدة الدولي إلى المدينة المنورة لأداء زيارة قبر النبي محمد (ص) وأئمة البقيع وباقي المعالم التاريخية في المدينة، فيما سيتم تفويج الحجاج جواً وبراً إلى أرض الوطن ممن أتموا مدة سفرهم".