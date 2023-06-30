العامري: أنجزنا الموازنة لثلاث سنوات لتوفير الخدمات للمواطنين

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، أن إنجاز قانون الموازنة لثلاث سنوات جاء من أجل توفير الخدمات للمواطنين.

وقال العامري خلال زيارته لمضيف السادة الخصاي في قضاء سيد دخيل التابع لمحافظة ذي قار، في بيان "ضحيتم كثيراً وتستحقون الخدمات وأنجزنا الموازنة لثلاث سنوات لتوفير الخدمات للمواطنين"، مطالبا الجميع بـ"أن نكون يداً واحدة لكي نستطيع أن نخدم الناس خصوصاً في ذي قار التي تعرضت للأذى".

وأضاف أنه "تم توفير أموال جيدة للمحافظة ونأمل أن يتم توفير أفضل الخدمات للمواطنين"، مشيداً بـ"المواقف الشجاعة لعشائر ذي قار خلال الحرب على داعش الإرهابي".

واردف: "كان الأعداء يظنون أن العراق قد انتهى خلال هجوم داعش الإرهابي لكن المرجعية الدينية بفتواها المباركة أجهضت تلك المؤامرة"، مبيناً أنه "بفضل الفتوى تشكل الحشد الشعبي وتجاوز الطائفية والتنسيق بين جميع القوات المسلحة العراقية وكان في ذلك دور كبير لشهداء الانتصار".

واختتم بالقول، أنه "كان للجمهورية الإسلامية الدور الكبير للمحافظة على العراق وقدمت دماء زكية وفي مقدمتها تضحيات الشهيد الحاج قاسم سليماني".