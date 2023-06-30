تزامناً مع انتخابات مجالس المحافظات.. فتح ملفات الذمة المالية لرؤسـاء الأحــزاب السياسيَّة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، مفاتحة الجهات المُختصَّة؛ من أجل تزويدها بأسماء المشمولين بواجب الإفصاح عن الذمة الماليَّة من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات الُمؤسّسة؛ وأسماء رؤساء مُنظَّمات المجتمع المدنيّ.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان انها "فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة بعدها الجهة المعنية بمتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم، مُشدِّدة على إشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة، مُنـبّهـةً إلى أنَّ استجـابة رؤساء الأحزاب وأعـضاء الهيئات المُـؤسّسة للأحزب مُتـدنّية جداً، مقـارنة ببقية الجهات المشمولة بتقديم استمارة الكشف".

وأضافت، أنها "تواصلت مع دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ من أجل التنسيق معهم؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات، مُشيرةً إلى طلبها لقائمة تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها، مُشدِّدةً على أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بالاسـتـجـابة لواجب الإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة".

ولفتت الدائرة إلى أنَّ "اتخاذها هذه الإجراءات جاء؛ تزامناً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، واستناداً إلى المادة (١٦ / أولاً – ت، وثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة ٢٠١١) المُعدَّل التي أوجبت على رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة الكشف عن ذممهم الماليَّة، ومنحت الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعيّة لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف".