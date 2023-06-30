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العراق يتلقى رسالة من السويد بعد حادثة "حرق القرآن"


أكدت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، رفضها الشديد للأعمال المعادية للإسلام، لافتاً إلى عزم بلاده فتح تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهيَّة السويديّ.

وذكر بيان ل‍وزارة الخارجية العراقية،، أن "السفارة العراقيَّة في ستوكهولم، تلقت نسخة من رسالة وكيل الوزير للشؤون الخارجيَّة السويديّ جان كنوتسن، والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ بشأن حرق المصحف الشريف في ستوكهولم، حيث عبر فيها عن عميق أسفه لما حدث يوم الأربعاء في أول أيام عيد الاضحى أمام مسجد ستوكهولم".

وأكد، أن "الحكومة السويديَّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّ الحكومة لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الأفراد خلال هذه المظاهرة، مُضيفاً أنَّ حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".

وأشار إلى أنَّ الشرطة بصدد إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهيَّة السويديّ، مُبيناً أنه يوجد في السويد حق دستوريّ في حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وان الشرطة تتخذ قرارات السماح بالمظاهرات بشكل مستقل، مُشيراً إلى أنَّ وزارة الخارجيَّة السويديَّة أبلغت الشرطة بالاعتبارات المعنيَّة من وجهة نظرها".

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