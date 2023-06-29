وزارة الخارجيَّة تستدعي السفيرة السويديَّة لدى العراق

استدعت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة السفيرة السويديَّة لدى العراق، وتبلغها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء،
وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة د. أحمد الصحاف: ان الوزارة طالبت الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم،على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة.
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