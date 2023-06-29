وزارة الخارجيَّة تستدعي السفيرة السويديَّة لدى العراق

استدعت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة السفيرة السويديَّة لدى العراق، وتبلغها احتجاج ⁧‫العراق‬⁩ الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ⁧‫ستوكهولم‬⁩ يوم أمس الأربعاء،

وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة د. أحمد الصحاف: ان الوزارة طالبت الحكومة السويديَّة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الاساءة المتكررة للقرآن الكريم،على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة.