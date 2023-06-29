العامري يدعو لإصدار قرار أممي يدين الممارسات المسيئة لمشاعر المسلمين

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، إلى إصدار قرار أممي يدين الممارسات المسيئة لمشاعر المسلمين.

وقال العامري في بيان من جديد، تعاود السويد ممارسة عادتها في السماح لشذاذ الآفاق والمجنّدين بالتطاول على مشاعر ملياري مسلم، والإساءة بالاعتداء على قداسة القرآن الكريم، رسالة السماء الخاتمة الهادية للبشرية".

وأضاف، أن" تكرار سماح السلطات السويدية لأعمال الكراهية والاستفزاز، بات يشكل منهجاً ومؤشراً مؤكدين على دور عدواني أنيط بالسويد يستهدف المسلمين، ويسعى لجرهم لردودِ أفعالٍ يراد منها أن تضعهم في خانة الاتهام الظالم والعدواني".

ودعا العامري الحكومة العراقية إلى" إعادة النظر وبجدية، في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الصعد، الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، لتمادي السلطات السويدية في التعدي والإساءة لمقدسات الإسلام والمسلمين، وأن تبادر منظمة المؤتمر الإسلامي لإثارة هذا الموضوع وبقوة في أروقة الأمم المتحدة؛ لاستصدار قرار أممي يدين ممارسات السويد المسيئة لمشاعر المسلمين".