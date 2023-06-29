النزاهة : ضبط منتسب في استخبارات الديوانية متلبس بالرشوة ومخالفات في مديرية التسجيل العقاري في الديوانية والمثنى

افادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليتي ضبط منتسب متلبس بالرشوة ومخالفات في مديرية التسجيل العقاري في الديوانية والمثنى.

واشارت الدائرة في حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية والتي اسفرت عن ضبط موظف في استخبارات قضاء الحمزة متلبسا بالجرم المشهود اثناء تسلمه مبلغ الرشوة.

واضافت انَّ المتهم أستلم مبلغ الرشوة لقاء قيامه بغلق تقرير مرفوع بحق احد الاشخاص المتهمين بالمتاجرة بالسلاح، مبينة ان عملية الضبط تمت بعد صدور مذكرة قضائية وفق احكام القرار 160 لسنة 1983.

وفي محافظة المثنى، اشارت الدائرة الى ضبط الاوليات كافة المتعلقة بإقدام مديرية التسجيل العقاري في المحافظة على بيع عقار تم رهنه لصالح احدى الشركات مقابل مبلغ (250,000,000) دينار، مشيرة الى تنظيم 3 صكوك من مصرف الرافدين وتسليمها الى مديرية التسجيل العقاري في المثنى ؛ لغرض فك الرهن، إلا أنَّ المديرية قامت بعد ذلك بفترة وجيزة بإرجاع الصكوك الى المصرف وبيع العقار بالمزايدة العلنية بمبلغ (315,000,000) دينار.