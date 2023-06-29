الشيخ الخزعلي: السيادة مفهوم متكامل لا يمكن تحققه إذا تمت تجزئته

شدد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، على ضرورة مراجعة الحكومة العراقية الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن، مشيرا إلى، أن السيادة مفهوم متكامل لا يمكن تحققه إذا تمت تجزئته.

وقال الشيخ الخزعلي في خطبة عيد الأضحى المبارك وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك إصراراً عجيباً وإرادة من قبل دول كبرى تقف خلف نشر الشذوذ الجنسي"، مبيناّ: "إننا حذرنا سابقا من عملية نشرة الشذوذ الجنسي".

وأضاف، أن "محاولتين جرتا في بغداد وكردستان لرفع علم المثلية في العراق"، مشيرا إلى أن "مشروع نشر المثلية يستهدف القيم والأخلاق والدين ويستهدف الأسرة والأطفال".

وأكد: "إننا أمام الاستهداف الأكبر المتمثل بنشر المثلية، وما أعلنته الولايات المتحدة عن أنها "أمة المثلية" يعني انهم أمة منحرفة وشاذة"، لافتاً إلى، أن "برامج الحصول على المنحة الدراسية الأميركية الذي يستهدف الأطفال ومنح الدراسات للطلبة من الماجستير والدكتوراه من قبل واشنطن يمثلان خطراً على العراق".

وشدد على "ضرورة القيام بالواجب الوطني والديني لمنع نشر المثلية في العراق"، داعياً "الدولة العراقية إلى القيام بواجباتها لحماية المواطن وحماية ثقافته من مشروع المثلية".

ولفت إلى "أهمية أن تراجع الدولة العراقية كل الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الثقافي على خلفية إعلان أمريكا أنها أمة المثلية، أضافة إلى مراجعة الاتفاقية الاستراتيجية"، مؤكداً ضرورة "امتناع الدولة العراقية عن أي اتفاقية مع واشنطن بعنوان جديد".

وأشار إلى "أهمية الاستعداد لردع مشروع نشر المثلية قبل أن يغزو بلادنا"، مضيفاً، أن "هناك أموراً كثيرة تعصف بالعالم وبالعراق الذي يعد قلب العالم".

وذكر، أن "السيادة مفهوم متكامل لا يمكن تحققه إذا تمت تجزئته".