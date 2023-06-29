أعلنت قيادة محور الشمال للحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية في أطراف قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك.

وقال نائب قائد العمليات لشؤون الحشد ابو ثائر البشيري، في حديث صحفي، إن "عملية عسكرية انطلقت في قضاء الدبس لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية"، مبيناً، أن "العملية انطلقت بمشاركة قطعات من اللواء الثاني والثلاثين الفرقة الثامنة في الجيش العراقي ولواء الحشد الشعبي السادس عشر وتحت إشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأوضح، أن "العملية تتضمن تفتيش الأودية التي يستغلها الإرهابيون لصعوبة تنقل القطعات العسكرية فيها"، مؤكداً "استمرار العملية العسكرية لحين تحقيق الأهداف المرسومة والقضاء على العصابات الإرهابية" .