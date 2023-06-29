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رئيس هيأة المنافذ الحدودية يتفقد منفذي الشلامجة وسفوان


تفقد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، منفذي الشلامجة وسفوان صباح عيد الاضحى المبارك.

وقالت الهيأة في بيان ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي أجرى جولة تفقدية صباحية ضمت منفذي الشلامجة وسفوان الحدوديين، بهدف تقديم الدعم المعنوي لمنتسبي الهيأة من الملاكات المدنية والعسكرية والدوائر العاملة خلال أيام عيد الاضحى المبارك"، مبينة ان "الوائلي قدم التهاني والتبريكات، ودعا الى ان يحفظ بلدنا ويشد عزيمتنا في خدمته".

وأضافت ان "الزيارة تضمنت عقد اجتماع مع الكوادر العاملة، حيث تم مناقشه أهم التحديات والاستعدادات التي من الضروري سبق النظر في معالجتها وخاصة ونحن على أعتاب الزيارة الاربعينية"، لافتة الى انه "تم الاستماع الى ابرز الاحتياجات التي تواجه سير العمل التجاري في المنافذ والتي سيتم معالجتها مع الدوائر القطاعية المختصة".

وذكرت ان "هذه الزيارات الميدانية تاتي من أجل ادامة التواصل بين المقر العام والتوابع   للمحافظة على تبادل المعلومات ورفع مستوى الاداء وتحفيز العاملين على تقديم المزيد من العطاء".

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