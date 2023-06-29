القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق من أحرق المصحف بالسويد

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أحرق المصحف الشريف.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "رئيس المجلس فائق زيدان وجه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف عملاً باحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ".

واضاف البيان ان "زيدان أوعز الى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى اكمال الاجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون".