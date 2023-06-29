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العامري يهنئ الشعب العراقي وكافة الشعوب الأسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك


هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري الشعب العراقي وكافة الشعوب الأسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال العامري في بيان له ، اليوم الاربعاء، "بحلولِ عيد الأضحى المبارك، نتقدم بأجمل التهاني وأرق التبريكات، الى شعبنا العراقي العزيز، وكافة الشعوب الأسلامية، ولاسيما حجاج بيت الله الحرام. سائلين العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخيرِ واليُمن والبركة".

واضاف "نبتهل الى الله تعالى أن يغمرَ بفيض رحمته أرواح مَن إنتقل الى جواره، وبالخصوص أرواح الشهداء السعداء، أصحاب الفضل الأكبر في حماية العراق وصون مقدساته ،كما ننتهز هذه المناسبة المباركة، لتجديد تطلاعاتنا وتأكيد أمانينا، في حياةٍ حرة كريمة لأبناء شعبنا، يسودها التآخي، ويكللها الرخاء والسلام والتقدم".

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