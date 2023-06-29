البجاري تطالب الحكومة بمنع دخول الكويتية "فجر السعيد" الى الاراضي العراقية

طالبت النائب عن كتلة صادقون النيابية، زهرة البجاري، اليوم الاربعاء، الحكومة باصدار قرار بمنع دخول المطبعة الكويتية فجر السعيد الى الاراضي العراقية .

وقالت البجاري في بيان ، ان تجاوز من تسمى بفجر اللاسعيد على مقام المرجعية العليا في العراق يدل على مرضها الفكري وافلاسها ، مؤكدة ان مقام المرجعية اكبر من يهتز بكلمات شيطانية من البائسة فجر اللاسعيد .

و دعت البجاري، الى الرد بحزم على كل من يتجاوز على المرجعية وعدم السكوت عبر استخدام كافة الطرق القانونية لاسكات اصواتهم الخبيثة .

و اشارت، الى انها حذرت في وقت سابق من دخول فجر اللاسعيد وغيرها من النماذج القذره والمشبوهة الى العراق ، فيما جددت تحذيرها من ان التساهل مع هكذا اشخاص ستكون له تبعات لا تحمد عقباها على كافة الصعد والمجالات ومنها الاجتماعية .

كما طالبت البجاري، لجنة العلاقات الخارجية قي البرلمان بأن يكون لها دور في استنكار ما حصل ومفاتحة السفارة الكويتية في بغداد عبر وزارة الخارجية وتبيان خطورة هذا التجاوز الكبير .

يذكر ان المدعوة الاعلامية الكويتية تجاوزت بتغريدة على حسابها في تويتر على مقام المرجعية العليا .