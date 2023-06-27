الحشد يعلن تأمين اكثر من 100 هدف في ديالى خلال العيد

اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، بانه سيدعم امن اكثر من 100 هدف في ديالى خلال عيد الاضحى المبارك.

وقال القيادي في الحشد صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان" خطة عيد الاضحى الامنية دخلت حيز التنفيذ الفعلي من قبل الحشد

وتشكيلاته في 13 قاطعا ضمن مناطق ديالى". لافتا الى ان" اكثر من 100 هدف تتضمن مقابر ومراقد دينية ومدن وقصبات وطرق خارجية ستكون تحت مظلة الامنية للحشد بشكل مباشر".

واضاف،ان" مشاركة الحشد هامة وفعالة في خطط حماية المناسبات والاعياد واثبتت كفاءته في منع وقوع اي خروقات"، مؤكدا بان "الحشد سيعتمد استراتيجية الاطواق المتعددة من اجل تعزيز الاستقرار الامني بشكل مباشر".

واشار الى ان" الوية الحشد وضعت ارقاما ساخنة لدعم اي مواطن يحتاج مساعدة في اي منطقة ضمن حدود انتشاره في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من ديالى"