مهنئا بعيد الاضحى ..السوداني يجدد العهد بدوام المثابرة والعمل لبناء عراق قوي مقتدر

قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التهاني للشعب العراقي والامة الاسلامية وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .

وقال السوداني في بيان بالمناسبة :" نتقدم الى شعبنا العراقي الكريم، والى عموم الامة الاسلامية، وحجاج بيت الله الحرام، بخالص التهنئة، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، اعاده الله جل جلاله على امتنا وشعبنا واهلنا في كل مكان، بالخير والطمأنينة والامن والاستقرار".

واضاف "ننتهز هذه المناسبة الكريمة لتأكيد التزامنا وتصميمنا على المضيّ في كل ما يؤسس لمستقبل زاهر وحياة حرة كريمة يستحقها جميع ابناء شعبنا العراقي، بجميع اطيافهم المتآخية، ونجدد العهد للعراقيين الاوفياء، بدوام المثابرة والعمل لبناء عراق قوي مقتدر نفتخر به بين الامم، ودامت ايامكم اعياداً ملؤها السرور والمحبة".