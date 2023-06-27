رئيس الوزراء يوعز بحل مشكلة وفد الأولمبياد الخاص العالق في ألمانيا

أوعز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بحل أزمة تذاكر السفر التي واجهت وفد العراق لأبطال الأولمبياد الخاص من أصحاب الهمم الذين شاركوا في دورة الألعاب العالمية 2023 التي اختتمت في مدينة برلين الألمانية.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان في بيان لمكتبه الإعلامي أنه "بعد وصول مناشدة من قبل وفد العراق العالق في المانيا بسبب عدم امتلاكهم أموالا خاصة لقطع تذاكر السفر للعودة، قرر رئيس الوزراء وبشكل عاجل وفوري صرف مبالغ التذاكر ووجه باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتسهيل عودة الوفد للعراق ".

وأضاف بنيان، أن "رئيس مجلس الوزراء يولي دعما لا محدوداً للرياضة بمختلف صنوفها وفعاليتها وألعابها لا سيما الرياضيون ذوو الإعاقة وذوي الهمم الذين وبالرغم من كل الصعاب باتوا يحققون أفضل النتائج في البطولات العالمية والدولية".

وكان أبطال العراق لذوي الهمم قد حققوا (13) وساما متنوعا بينها أربعة أوسمة من الذهب في دورة الألعاب العالمية 2023.